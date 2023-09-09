توافد العديد من الزائرين، اليوم السبت، على القصر الرئاسي (بيلفو) في العاصمة الألمانية برلين لحضور الاحتفال الشعبي الذي دعا إليه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير.

وقال متحدث باسم القصر الرئاسي إن نحو 9000 شخص شاركوا حتى فترة ما بعد الظهر في فعالية "يوم القصر المفتوح" مشيرا إلى أن من المتوقع أن يصل 1000 زائر آخر على مدار اليوم وذلك في ظل طول الطابور أمام المقر الرسمي للرئيس الألماني.

وكان عدد حضور هذا الاحتفال الذي يستمر لمدة يومين وصل في أول أيامه أمس الجمعة إلى 6000 شخص وفقا للتصريحات الصادرة عن القصر الرئاسي.

وفي كلمته الترحيبية، قال الرئيس الألماني شتاينماير إن قصر "بيلفو" مكان للديمقراطية:" ومن الممكن ملاحظة هذا بشكل خاص تماما في مثل هذه الأيام كيوم القصر المفتوح الذي تنفتح فيه الأبواب والبوابات أمامكم ".

ونُصِب في حديقة القصر اليوم خمسة مسارح لإقامة عدة فعاليات مثل الحفلات الموسيقية وعروض المنافسات الشعرية بالإضافة إلى العروض الراقصة، كما تم تخصيص عناصر في البرنامج للأطفال فضلا عن إتاحة القيام بجولات داخل القصر. تجدر الإشارة إلى أن الدخول مجاني.

وتعتبر التشيك وولاية تورينجن الألمانية ضيفا شرف المهرجان الذي دعا إليه شتاينماير وزوجته إيلكه بودنبندر.

ولهذا السبب أتاح البرنامج الرسمي لمن يرغب من الحضور تعلم اللغة التشيكية في دورة لغة تجريبية وتذوق أطعمة تتميز بها منطقة بوهيميا.

وكان قطار ثقافي انطلق في الصباح من العاصمة التشيكية براغ متجها إلى قصر بيلفو وعلى متنه أكثر من 200 ضيف بالإضافة إلى كتاب وموسيقيين وفناني مسرح تشيكيين.

ويهدف الاحتفال الشعبي إلى جمع مختلف الأشخاص من كل أنحاء ألمانيا لتبادل الأفكار والاحتفال معا، وذلك حسبما أعلن القصر الرئاسي.

وكان شتاينماير وجه الشكر أمس إلى العديد من المتطوعين المدعوين على دورهم في الاحتفال.