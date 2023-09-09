فرق تركية تتأهب لمساعدة المغرب لمواجهة تداعيات كارثة الزلزال

تتأهب مؤسسات ومنظمات تركية لإرسال فرق إلى المغرب لمساعدته إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة ليلة الجمعة/السبت.



وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان، السبت: "هناك فريق من 265 فردًا من آفاد والهلال الأحمر والإنقاذ الطبي الوطني التابع لوزارة الصحة ومنظمات غير حكومية، مستعد للانتقال إلى المنطقة، في حال أطلق المغرب نداء دوليا للمساعدة"، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.



وأضافت: "ننتظر نداء السلطات المغربية لتسليم 1000 خيمة للمنطقة. نتمنى السلامة للشعب المغربي الذي تضرر من الزلزال، ونتابع التطورات عن كثب".



وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقوف بلاده بكل إمكاناتها إلى جانب المغرب عقب كارثة الزلزال.



وقال أردوغان في بيان على منصة "إكس": "أتقدم بأطيب تمنياتي بالسلامة إلى كافة أفراد الشعب المغربي المتضرر من كارثة الزلزال"، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.



ومساء الجمعة، ضرب المغرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أسفر عن "وفاة 820 شخصا وإصابة 672 آخرين بجروح، بجانب انهيار عدد من المباني"، وفق تقديرات أولية أعلنتها وزارة الداخلية المغربية.