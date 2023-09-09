عامر حسين: أرفض الرد على موقف الزمالك ومصير الأهلي في كأس السوبر

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رفض عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الرد على موقف الزمالك من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بنظامها الجديد، ومصير الأهلي.

ويشهد النظام الجديد لبطولة كأس السوبر المصري مشاركة 4 أندية وهم بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة.

صرح عامر حسين لبرنامج (بلس 90) الذي يذاع على قناة النهار:" هناك عقد مكتوب بين 4 جهات هم مجلس أبوظبي والشركة الراعية ورابطة الأندية واتحاد الكرة باعتماد النظام الجديد لبطولة النخبة كأس السوبر المصري بمشاركة 4 أندية".

أكمل:" أرفض الرد على سؤال موقف نادي الزمالك من المشاركة في بطولة السوبر".

تابع:" لن أجيب على سؤال مصير الأهلي حال تمسكه بقرار بعدم المشاركة في أي بطولة مستحدثة".

واصل:" أنا فقط أتحدث هنا عن كل قضايا لجنة المسابقات، هناك أمور أخرى خاصة باتحاد الكرة يتم الرد عليها في جواب رسمي".

أتم:"لم نعدل لائحة العقوبات لأن الأندية لم تعترض عليها ولم تقدم أي مقترحات لتعديلها".

وأصدر الأهلي بيانا رسميا يعلن من خلاله اعتذاره عن المشاركة في أي بطولة مستحدثة من اتحاد الكرة، خاصة في ظل ازدحام الموسم الكروي الجديد بالعديد من البطولات القارية والمحلية.

وتقام بطولة السوبر المصري بنظامها الجديد لمدة أسبوع في أبوظبي، على أن تُلعب 3 مباريات أو 4 بإقامة لقاء لتحديد المركز الثالث.

ومن المقرر أن تتنافس الفرق الأربعة بنظام النصف النهائي (خروج المغلوب)، وفق قرعة يجريها اتحاد الكرة بشهر سبتمبر الجاري.