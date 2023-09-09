 المستشار الألماني يعرب عن تعازيه في ضحايا زلزال المغرب - بوابة الشروق
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المستشار الألماني يعرب عن تعازيه في ضحايا زلزال المغرب

د ب أ
نشر في: السبت 9 سبتمبر 2023 - 9:53 ص | آخر تحديث: السبت 9 سبتمبر 2023 - 9:53 ص
في أعقاب الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تعازيه للمتضررين.

وكتب شولتس صباح اليوم السبت عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "هذه أخبار سيئة من المغرب... في هذه الساعات الصعبة، خواطرنا مع ضحايا الزلزال المدمر. تعازينا لجميع المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية".

يذكر أن المستشار موجود حاليا في العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تضم كبرى الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في العالم.

وأعلنت وزارة الداخلية في المغرب في وقت مبكر صباح اليوم أن 296 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الزلزال الذي ضرب المملكة بقوة 7 درجات على مقياس ريختر.

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