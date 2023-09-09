الكونغو وموريتانيا يتأهلان إلى نهائيات أمم إفريقيا 2023

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تأهل منتخبا جمهورية الكونغو وموريتانيا إلى كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار، بعد أن حقق كلاهما الفوز اليوم السبت، في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة التاسعة للتصفيات القارية.

وفاز منتخب الكونغو على ضيفه السوداني 2 /صفر كما فازت موريتانيا على الجابون 2 /1.

وتصدر منتخب الكونغو ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة وحل منتخب موريتانيا ثانيا بعشر نقاط ثم الجابون في المركز الثالث بسبع نقاط والسودان في المركز الرابع بست نقاط.

وعلى ملعب الشهداء، تقدم ثيو بونجوندا بهدف للكونغو في الدقيقة الثامنة ثم أضاف فيستون مايلي الهدف الثاني في الدقيقة 87.

وفي المباراة الأخرى لعب منتخب الجابون بعشرة لاعبين في أغلب أوقات المباراة بعد طرد جان نويل أمونومي في الدقيقة الخامسة.

وتقدم حمي الطنجي بهدف لموريتانيا في الدقيقة 30 ثم أضاف أبوباكار كامارا الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وتعرض الحسن حويبيب لاعب موريتانيا للطرد في الدقيقة 85 ليرد بعدها ديديي ندونج بهدف للجابون في الوقت بدل الضائع.