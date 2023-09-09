لجنة الشباب بالحوار الوطني: تلقينا 4 مشروعات قوانين لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية

• أحمد فتحى: هناك مطلب رئيسى بضرورة تشكيل مجلس قومى للشباب

• عبدالقوى: اللجنة ناقشت تعديل لائحة اتحادات الطلاب والتوعية السياسية فى الجامعات

قال مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحمد فتحى، إن الجلسة النقاشية الأخيرة للجنة، التى حملت عنوان «التمكين السياسى للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية»، شهدت حضورا كبيرا من اتحادات طلاب المدارس والجامعات بمختلف المحافظات، إضافة لمجموعة من شباب الأحزاب المختلفة، ومن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كاشفا عن تلقى اللجنة 4 مشروعات قوانين بشأن تنظيم عمل الاتحادات والأنشطة الطلابية فى المدارس والجامعات.

وأضاف فتحى لـ«الشروق»، أن غرض الجلسة كان الخروج بفكر جديد بالنسبة لدعم اتحادات الطلاب والأنشطة الطلابية لكى يحدث تمكين سياسى للشباب، من خلال بعض التوصيات، مشيرا إلى أن أول توصية للشباب كانت ضرورة الربط بين اللجان النوعية بالمدارس والجامعات، وبين الوزارات المختلفة، على سبيل المثال أن تكون اللجنة الاجتماعية سواء فى المدارس أو الجامعات مطلعة على ما تقوم به وزارة التضامن الاجتماعى من برامج، ومشاركتهم فى هذه البرامج.

وأوضح أن الشباب طالبوا بأن يكون هناك لقاء بين اللجان والوزارات المختلفة كل 3 أشهر، للإعلان عما قدموه على مستوى جميع الجامعات، وهى خطة تستهدف جميع الجامعات؛ لأن إحدى المشكلات التى عرضت أنه فى الجامعة الواحدة هناك كلية تدعم النشاط الطلابى وأخرى لا، مضيفا: «المقترحات تضمنت ضرورة وجود مؤشرات أداء ربع سنوية ترفع تقارير من الجامعات إلى الوزراء المعنيين، ثم مجلس الوزراء، لنرى التعاون بين الوزارات المعنية».

وتابع: «حينما سألنا الشباب فى المدارس والجامعات عما يعرفونه عن وزارة الثقافة قالوا لا نعرف شيئا، باستثناء عدد قليل جدا، وذات الشىء ينطبق على وزارة الأوقاف».

وبين أن هناك توصية هامة ومطلبا رئيسيا للشباب، بضرورة فصل وزارة الشباب عن الرياضة، وتشكيل مجلس قومى للشباب ومجلس أعلى للرياضة، موضحا أن الشباب لا يتحدثون هنا عن أداء وزير، وإنما عن فكر وزارة فى الجمهورية الجديدة، وضرورة وجود وزارة معنية بالشباب.

ولفت إلى أن الشباب طالبوا بوضع معايير وقواعد محددة بشأن إنشاء الاتحادات الطلابية، إذ إن البعض شكا من صعوبة ترخيص بعض الأنشطة بالجامعة أو رفض جامعات لوجود اتحاد طلبة.

وشدد مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، على أن كثيرا من الشباب أكدوا أنهم كاتحادات بجامعات ومحافظات مختلفة لا يرون بعضهم، وطالبوا بوجود منصة من قبل وزارة الشباب تجمع جميع الطلاب، وتستعرض برامج الحكومة، وتوضح ما تقدمه الشركات الراعية للبرامج، وإذا كان هناك دورات تدريبية يعلن عنها من خلال هذه المنصة.

وذكر فتحى، أنه سيتم صياغة جميع التوصيات باعتبارها جميعا قابلة للتطبيق، ورفعها إلى مجلس أمناء الحوار الوطنى، تمهيدا لإرسالها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

من جهته، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، طلعت عبدالقوى، إن جلسة لجنة الشباب ناقشت تعديل لائحة اتحاد الطلاب، ومراجعة موضوع الشعب والرائد الجامعى، والتوعية السياسية للشباب فى الجامعات، ودعم الأنشطة الطلابية.

وأضاف عبدالقوى لـ«الشروق»، أنه بالنسبة للشباب خارج الجامعات فجرى مناقشة سبل انضمامهم للجمعيات الأهلية والمجالس المحلية فى ظل تخصيص الدستور لهم نسبة 25% من المقاعد.

ولفت عبدالقوى، أنه لن يكون هناك جلسات مناقشة عامة الأسبوع المقبل، بل ستكون جلسات متخصصة لم يتم بعد تحديد القضايا التى سيتم مناقشتها، حيث تعمل الجلسات التخصصية على صياغة التوصيات النهائية ورفعها لمجلس الأمناء، الذى بدوره سيرفعها لرئيس الجمهورية، ليتخذ بشأنها ما يراه من قرارات تنفيذية، أو إحالتها لمجلس النواب لإصدار قوانين بشأنها.