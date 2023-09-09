الاستخبارات البريطانية: التقدم الأوكراني يقيد القوات الروسية

قالت وزارة الدفاع البريطانية، في تحديثها الاستخباراتي اليومي عن الحرب في أوكرانيا، إن القوات الروسية تواجه تقييدا على إثر التقدم العسكري الأوكراني في الجنوب.

وكتبت الوزارة عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، أن القوات الأوكرانية "تقدمت إلى الخط الدفاعي الروسي متعدد المراحل شرق بلدة روبوتين".

وكانت روبوتين الواقعة بمنطقة زابوريجيا بجنوب البلاد، مسرحا لقتال كثيف في الأسابيع الأخيرة. وفي حال استطاعت كييف التقدم في المنطقة، فسوف يسفر هذا عن قطع طرق الإمداد الروسية بسد الجسر البري بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

وأضافت الوزارة "حافظت القوات الأوكرانية أيضا على الضغط على المواقع الروسية إلى جنوب باخموت"، مشيرة إلى الجبهة الشرقية من الهجوم المضاد في منطقة دونيتسك.

وكتبت الوزارة "من المرجح للغاية أن روسيا أعادت نشر القوات من مناطق الجبهة الأخرى لتحل محل الوحدات المتدهورة حول روبوتين. ومن المرجح أن عمليات إعادة النشر تلك تقيد قدرة روسيا على تنفيذ عمليات هجومية بمفردها على طول مناطق أخرى بخط الجبهة".

ورغم إعلان أوكرانيا أنها تحرز تقدما في هجومها المضاد الذي بدأ في شهر يوليو الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين الماضي أن الهجوم فشل حتى الآن.