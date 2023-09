برشلونة: نقدم تضامنا مع الشغب المغربي عقب سقوط الزلزال المدمر

أعرب نادي برشلونة عن تضامنه مع الشعب المغربي، عقب سقوط الزلزال المدمر الذي شهدته المملكة، مساء أمس الجمعة.

وغرد النادي الكتالوني عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «X»:" من نادي برشلونة، نعرب عن تضامننا الكامل مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب".

وارتفعت حصيلة ضحايا الهزة الأرضية، التي وقعت مساء أمس الجمعة، في المملكة المغربية، وحُدد مركزها بجماعة إيغيل بإقليم الحوز، إلى 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة، وذلك حسب حصيلة لوزارة الداخلية إلى حدود الساعة السابعة صباحا، بحسب وكالة الأنباء المغربية.

ولفت الكاتب العام بالمديرية العامة للشئون الداخلية، في لقاء صحفي صباح اليوم السبت، إلى تسجيل 290 وفاة بإقليم الحوز، و190 وفاة بإقليم تارودانت، و89 وفاة بإقليم شيشاوة، و30 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بعمالة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات بعمالة أكادير، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية.

From FC Barcelona, we express our full solidarity and strength to the victims of the earthquake that has affected Morocco. 🙏