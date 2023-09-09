 زلزال المغرب.. مجلس حكماء المسلمين يعرب عن تضامنه مع المغرب - بوابة الشروق
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زلزال المغرب.. مجلس حكماء المسلمين يعرب عن تضامنه مع المغرب

منال الوراقي:
نشر في: السبت 9 سبتمبر 2023 - 8:31 م | آخر تحديث: السبت 9 سبتمبر 2023 - 8:31 م

أعرب مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن تضامنه مع المملكة المغربية في ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عددًا من المدن المغربية، وأسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.

ودعا مجلس حكماء المسلمين إلى ضرورة التحرك العاجل للمساعدة في إنقاذ المحاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وتقديم الدعم والإغاثة العاجلة للمتضررين، معربا عن خالص التعازي للمملكة المغربية قيادةً وشعبًا ولأهالي الضحايا وأسرهم، سائلًا المولى عز وجل أن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.

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