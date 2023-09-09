دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى استمرار تقديم الدعم إلى أوكرانيا، وذلك خلال مراسم افتتاح فعاليات دورة ألعاب "انفكتوس جيمز" في مدينة دوسلدورف، مساء اليوم السبت، التي تمت بحضور الأمير البريطاني هاري مؤسس وراعي الألعاب العالمية المخصصة للجنود الذين حدثت لهم إعاقات بسبب إصابات في الحرب.

ووسط تصفيق 20 ألف مشاهد في ملعب "ميركور-شبيل"، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي:" لا ينبغي لنا أن نتوقف أبدا عن دعم أوكرانيا مهما طال الوقت".

وستشهد قاعة "ميركور شبيل" خلال الأيام السبعة المقبلة فعاليات المهرجان الرياضي البارالمبي للجنود من معاقي الحروب والذي أسسه الأمير البريطاني هاري.

وأضاف بيستوريوس أن رياضيي دورة "انفكتوس جيمز" نماذج مثيرة للإعجاب وقال موجها حديثه إلى هؤلاء الرياضيين:" أنتم الدليل على أنه دائما ما يوجد هناك طريق للمضي قدما".

وذكر بيستوريوس أن هؤلاء الرياضيين يُظْهِرون أيضا أن الجنود المصابين لن يُتْرَكُوا بمفردهم.

وسجل هاري ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس معا كلمة في الكتاب الذهبي لمدينة دوسلدورف.

يذكر أن الأمير هاري من المحاربين القدامى حيث خدم في أفغانستان كضابط في الجيش البريطاني، ويُعْتَقَد أن لقاءاته مع الجنود المصابين بإصابات خطيرة أسهمت على نحو حاسم في إطلاقه مبادرة دورة ألعاب "انفكتوس جيمز" التي جاءت على غرار مسابقة "وريور جيمز" ألعاب المحاربين.