أستاذ جيولوجي مغربي: زلزال المغرب نتيجة فالق يصل لتونس والجزائر

كشف الدكتور بدر الصفراوي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة مولاي إسماعيل بالمغرب، عن تفاصيل زلزال المغرب الذي فجر اليوم السبت، مؤكدا أنه كان قويا جدا.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن الزلزال كان مصدره جنوب غرب مراكش، والموجودة بسلسلة جبال غرب الأطلس التي تمر بفالق جنوب أطلسي ويصل لتونس والجزائر، منوها بأن هذه المنطقة هي بؤرة زلازل.



ولفت إلى أن منطقتي الشمال وأكادير من أكثر المناطق المعرضة للهزات الأرضية، وجاءت مدينة مراكش في مقدمة الأماكن الأكثر تضررا من الهزة الأرضية، نظرا لقربها من بؤرة الزلزال، مشددا على أن زلزالا الأمس هو الأكثر شدة من الزلزال الذي ضرب المغرب عام 1960.



وأوضح أن هناك تعبئة عاجلة من قبل كل السلطات المغربية، بأمر من الملك محمد السادس، لإنقاذ المصابين ونقل الضحايا، لافتا إلى أن هناك مناطق يصعب الوصول إليها بعد زلزال المغرب؛ لأنها في أماكن ومرتفعات في الجبال، هذا بالإضافة إلى تضرر المنازل القديمة المبنية بالتراب المدكوك في ظل قوة الهزة الأرضية.



وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر.



وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، إلى 1037 قتيلا و1204 مصابين، في إحصائية لا يبدو أنها ستكون نهائية.





