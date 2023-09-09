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زلزال المغرب.. نادي قضاة المغرب يحث على التبرع بالدم


نشر في: السبت 9 سبتمبر 2023 - 5:37 م | آخر تحديث: السبت 9 سبتمبر 2023 - 5:37 م

قال المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، إنه عقد، اليوم السبت، اجتماعا طارئا عن بعد، خصص لواقعة الزلزال الذي وقع بمناطق عديدة في البلاد وتداعيات ذلك.

وأوضح بيان حصل عليه موقع "هسبريس" المغربي، أنه "بعد التعبير عن الحزن العميق والألم الكبير الذي خلفه هذا الزلزال في نفوس قضاة المملكة، قدّم نادي قضاة المغرب أحر التعازي والمواساة لعائلات الشهداء الذين قضوا في هذه الفاجعة، ولكل مكونات الشعب المغربي، سائلا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يحف باقي المصابين بعنايته ورعايته، وأن يمتعهم بالشفاء العاجل والعافية الدائمة".

وثمن النادي كل الإجراءات والتدابير الميدانية التي اتخذتها مختلف السلطات المختصة لمواجهة تداعيات هذا الزلزال، ولتقديم الدعم لعائلات الشهداء والمصابين، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

ودعا نادي قضاة المغرب كل أعضائه، ومن خلالهم كل قضاة المملكة، وتفعيلا لقيم التضامن والتكافل والتضحية في سبيل خدمة الوطن وحماية حق المواطن في الحياة، إلى "الانخراط المكثف في عمليات التبرع بالدم لدى المصالح الجهوية للمركز الوطني لتحاقن الدم بالمغرب، وذلك للمساهمة في الجهود المبذولة لإنقاذ جرحى الزلزال، وفي تجاوز أزمة الخصاص على مستوى مخزون الدم".

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