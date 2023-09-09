 زلزال المغرب.. رئيس جامعة الاستغوار المغربية: مخاوف من تكرار الهزات الأرضية الشديدة الأيام المقبلة - بوابة الشروق
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زلزال المغرب.. رئيس جامعة الاستغوار المغربية: مخاوف من تكرار الهزات الأرضية الشديدة الأيام المقبلة

شيماء رزق
نشر في: السبت 9 سبتمبر 2023 - 10:09 م | آخر تحديث: السبت 9 سبتمبر 2023 - 10:09 م
قال منصور حسين رئيس الجمعية المغربية للاستغوار، إن جنوب غرب مراكش هي المنطقة الأكثر تضررا، مؤكدًا على تقديم السلطات المغربية المساعدات كافة كافة لإجلاء مصابي الزلزال المدمر، وهناك مناطق تم الوصول إليها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن المباني المتضررة كانت من التراب الركامي، علاوة على أن الزلزال كان شديدا للغاية، ما أثر بتلك المنطقة الجبلية بشكل كبير، منوهًا بأن هناك تخوفًا من تكرار الهزات الأرضية الشديدة خلال الأيام المقبلة.

وأفاد بأنه حتى الآن بلغ عدد الضحايا نحو 1036 و1200 مصاب؛ نتيجة الهزة الأرضية المدمرة، مؤكدًا أن عمليات البحث عن المواطنين تحت الأنقاض مستمرة بأوامر الملك محمد السادس.

وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر.
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، إلى 1037 قتيلا و1204 مصابا، في إحصائية لا يبدو أنها ستكون نهائية.

ووصف رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي هذا الزلزال -الذي ضرب جنوب غرب مراكش- بأنه الأعنف منذ قرن.

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