زلزال المغرب يفاجئ نجوى كرم على المسرح: أجانا تعليمات نوقف الحفل لأمننا كلنا

فاجأ زلزال المغرب الذي خلف مئات القتلى والجرحى صباح اليوم السبت، المطربة اللبنانية نجوى كرم على المسرح عندما كانت تحيي حفلها في ساحة الأمل بمدينة أكادير المغربية.

واعتلت الفنانة اللبنانية، المسرح في إطار فعاليات اليوم الثاني من حفلات "تيميتار" لكن الأرض اهتزت بها والجمهور بقوة 7 ريختر؛ ما اضطرها لمغادرة المنصة وإنهاء الحفل اتباعا لتعليمات السلامة.

ووثق الحاضرون، فيديو لنجوى كرم وهي تعتذر عن استكمال الحفل قائلة: "من كل قلبي كنت جاية لحتى نقدم فرحة بتطال قلوب الكل لبلدي التاني المغرب، لكن الظرف يلي صار بدي أتأسف أنه أجانا تعليمات حفاظا على أمننا كلنا أنه نوقف الحفل".

- مقاطع توثق لحظات الرعب لمئات القتلى وسقوط الأبنية

شعر سكان المملكة، بالهزة الأرضية التي استمرت حوالي دقيقتين، ووثق نشط على "إكس" خروج المواطنين من منازلهم إلى الشوارع؛ خوفا من ارتدادات للهزات الأولى.

🚨🎥A terrifying moment of a collapse captured by a security camera during the earthquake in Morocco. 😨💔#هزة_أرضية #المغرب #زلزال_المغرب #مراكش #seisme #earthquake pic.twitter.com/Hhah1lCgZp