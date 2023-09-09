زلزال المغرب يفاجئ نجوى كرم على المسرح: أجانا تعليمات نوقف الحفل لأمننا كلنا

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فاجأ زلزال المغرب الذي خلف مئات القتلى والجرحى صباح اليوم السبت، المطربة اللبنانية نجوى كرم على المسرح عندما كانت تحيي حفلها في ساحة الأمل بمدينة أكادير المغربية.

واعتلت الفنانة اللبنانية، المسرح في إطار فعاليات اليوم الثاني من حفلات "تيميتار" لكن الأرض اهتزت بها والجمهور بقوة 7 ريختر؛ ما اضطرها لمغادرة المنصة وإنهاء الحفل اتباعا لتعليمات السلامة.

ووثق الحاضرون، فيديو لنجوى كرم وهي تعتذر عن استكمال الحفل قائلة: "من كل قلبي كنت جاية لحتى نقدم فرحة بتطال قلوب الكل لبلدي التاني المغرب، لكن الظرف يلي صار بدي أتأسف أنه أجانا تعليمات حفاظا على أمننا كلنا أنه نوقف الحفل".

الفنانة الراقية #نجوى_كرم تلغي حفلها بمدينة اكادير بناء على توجيهات السلطات العمومية وإيثارا لسلامة الجميع بعد الزلزال الذي ضرب المغرب . pic.twitter.com/naQx73DSa7 — Said Maâch🇲🇦المحامي سعيد معاش (@maach_said) September 9, 2023

- مقاطع توثق لحظات الرعب لمئات القتلى وسقوط الأبنية

شعر سكان المملكة، بالهزة الأرضية التي استمرت حوالي دقيقتين، ووثق نشط على "إكس" خروج المواطنين من منازلهم إلى الشوارع؛ خوفا من ارتدادات للهزات الأولى.

وأظهرت مقاطع فيديو أولية، آثار الزلزال المفزغ حيث هرول مرتادي أحد المولات محاولين الخروج بسرعة من المول؛ بسبب الزلزال.

هروب وخوف وهلع جراء الزلزال الذي ضرب #المغرب منذ قليل pic.twitter.com/ZXEeXXQ0BC — خالد اسكيف (@khalediskef) September 8, 2023

وبين مقطع آخر، بعض المواطنين بملابس النوم تحت مساكنهم في الأحياء السكنية بعد فرارهم فزعا من الزلزال.

اهل #المغرب في الشوارع



مركز الزالزل كان 70كلم جنوبها … المدينة القديمة و اسوارها تساقط بعضها و لا معلومات اكيدة عن عدد الضحايا ولكنه خلف وراءه دمار كبير بالابنية#المغرب #مراكش



pic.twitter.com/q6WBTVDXW5 — #كابتن_غازي_عبداللطيف (@CaptainGhazi) September 8, 2023



وخلف الزلزال، سقوط بعض الأبنية في أحد الأحياء السكنية ومصابين.

ووثق مواطنون حالات ممدة فوق ركام المباني المنهارة جزئيا.

وانتشر فيديو لانهيار مئذنة جامع الفني القديمة بوسط مراقش؛ مما أثار فزع المحيطين المتنزهين في المنطقة.

وانهارت بعض المباني السكنية في مشهد مروع، فيما تحدث شهود عيان عن انهيار عدد من المباني بالمناطق العتيقة في بعض المدن، وتصدعت بنايات أخرى.



- 296 قتيلا و153 مصابا على الأقل

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، في الساعات الأولى من صباح السبت، أن الزلزال الذي خلف 296 قتيلا و153 مصابا على الأقل.

وجاء في بيان الوزارة، أن الضحايا سجلوا في مناطق الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، في حصيلة حتى الثانية من صباح السبت بالتوقيت المحلي.

وأشار البيان، إلى أن الإصابات متفاوتة الخطورة، ونقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

- تحذيرات من هزات ارتدادية قادمة

حذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، من احتمال حدوث هزات ارتدادية في الساعات أو الأيام المقبلة.

وقال المركز، على منصة "إكس" "تويتر" سابقا: "قد تحدث هزات ارتدادية في الساعات والأيام المقبلة".