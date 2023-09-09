قساوسة يعتزمون مباركة زواج المثليين أمام كاتدرائية كولون بألمانيا

يعتزم العديد من القساوسة الكاثوليك في ألمانيا عقد مراسم لمباركة الأزواج المثليين أمام كاتدرائية كولون في العشرين من سبتمبر الجاري، في احتجاج على تصريحات صدرت مؤخرا من جانب كبير الأساقفة المحلي.



وقال رجل الدين في ميونخ، فولفجانج روته، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه سيقيم قداسا قصيرا في البداية، وبعده ستكون هناك مباركات فردية ثم بعض التصريحات العامة.



وجرى تحديد الاحتفال في العشرين من سبتمبر لأنه يوافق الذكرى السنوية لتنصيب رئيس الأساقفة راينر ماريا فولكي عام 2014، والذي وبخ قسا لأنه أقام حفل مباركة للعشاق - بما في ذلك الأزواج المثليون.