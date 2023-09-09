 قساوسة يعتزمون مباركة زواج المثليين أمام كاتدرائية كولون بألمانيا - بوابة الشروق
السبت 9 سبتمبر 2023 10:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟





النتـائـج تصويت

قساوسة يعتزمون مباركة زواج المثليين أمام كاتدرائية كولون بألمانيا

د ب أ
نشر في: السبت 9 سبتمبر 2023 - 9:55 ص | آخر تحديث: السبت 9 سبتمبر 2023 - 9:55 ص
يعتزم العديد من القساوسة الكاثوليك في ألمانيا عقد مراسم لمباركة الأزواج المثليين أمام كاتدرائية كولون في العشرين من سبتمبر الجاري، في احتجاج على تصريحات صدرت مؤخرا من جانب كبير الأساقفة المحلي.

وقال رجل الدين في ميونخ، فولفجانج روته، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه سيقيم قداسا قصيرا في البداية، وبعده ستكون هناك مباركات فردية ثم بعض التصريحات العامة.

وجرى تحديد الاحتفال في العشرين من سبتمبر لأنه يوافق الذكرى السنوية لتنصيب رئيس الأساقفة راينر ماريا فولكي عام 2014، والذي وبخ قسا لأنه أقام حفل مباركة للعشاق - بما في ذلك الأزواج المثليون.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك