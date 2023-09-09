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قالت وسائل إعلام مغربية، إن الهزة الأرضية، التي ضربت البلاد ليلة أمس الجمعة، استنفرت القوات المسلحة الملكية التي هرعت في اتجاه أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت المتضررة من ذلك.

ورصدت صحيفة «هسبريس»، على طول الطريق السيار الرابطة بين الدار البيضاء ومراكش، عددا كبيرا من آليات القوات المسلحة الملكية متجهة صوب مدينة النخيل.

كما عاينت إقدام القوات المسلحة على جلب جرافات، والتي من شأنها أن تساعد في عملية البحث عن الضحايا وإنقاذ المواطنين الذين ما زالوا تحت الأنقاض، فضلا عن سيارات إسعاف تابعة لها وأخرى تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وقالت الصحيفة، إن السلطات المغربية تحركت بمختلف أجهزتها، من أجل التدخل لإنقاذ المواطنين جراء الهزة الأرضية وانتشال القتلى من تحت الأنقاض.

وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، حيث نقل التلفزيون الرسمي المغربي عن الوزارة قولها إن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 632 قتيلا و329 مصابا، في إحصائية غير نهائية.

وقالت الداخلية في بيان، إن الضحايا سقطوا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني -ومقره الرباط- أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر.

ووصف رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي هذا الزلزال -الذي ضرب جنوب غرب مراكش- بأنه الأعنف منذ قرن.