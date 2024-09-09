تونس تستلم 4 طائرات أمريكية لمراقبة الحدود ومكافحة الجريمة والإرهاب

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أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الاثنين، استلام 4 طائرات موجهة للاستعلام وعمليات المراقبة والاستطلاع، من الولايات المتحدة الأمريكية.

واستلمت الوزارة الطائرات من نوع سي 208 بثكنة العوينة العسكرية بالعاصمة بحضور وزير الدفاع خالد السهيلي والسفير الأمريكي بتونس جون هود.

وقال السهيلي، في تصريح نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء، إن الطائرات مجهزة بأحدث المنظومات بما سيعزز القدرات العسكرية والعملياتية للجيش الوطني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأوضح أن تسليم الطائرات يأتي تطبيقا لبرنامج التعاون العسكري الثنائي المتفق عليه ضمن أشغال الدورة 34 للجنة العسكرية المشتركة المنعقدة سنة 2020.

وتونس مصنفة منذ 2015 كحليف رئيسي للولايات المتحدة الأمريكية من خارج حلف شمال الأطلسي، ما يمنحها امتيازا لتعاون عسكري أوسع في مجال التدريب والتسليح والاستخبارات.