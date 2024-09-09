كوريا الشمالية تقيم احتفالات بمناسبة الذكرى الـ76 لتأسيس الدولة

أقامت كوريا الشمالية فعاليات احتفالية بمناسبة الذكرى الـ76 لتأسيس الدولة، حيث زار كبار المسؤولين ضريحا لتكريم القادة السابقين الراحلين للبلاد، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن رئيس الوزراء كيم توك-هون ومسؤولين بارزين آخرين زاروا يوم الأحد قصر شمس كمسوسان، حيث تسجى جثث والد القائد الحالي كيم جونج إيل وجده كيم إيل سونج المحنطتين.

وأشارت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية إلى أن زعيم كوريا الشمالية كان قد زار الضريح في عام 2012 و2018 و2021 بمناسبة ذكرى 9 سبتمبر، لكن يبدو أنه تخلى عن الزيارة هذا العام، نظرا لعدم وجود أي تقرير إعلامي بهذا الخصوص.

وتأسست كوريا الشمالية في 9 سبتمبر 1948 بقيادة المؤسس الوطني كيم إيل سونج. وعادة ما تقيم كوريا الشمالية عرضا عسكريا في كل ذكرى رئيسية كل خمس سنوات أو عشر سنوات.

وفي العام الماضي، نظمت كوريا الشمالية عرضا شبه عسكري يركز على قوات الاحتياط بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس البلاد. وفي حالة استثنائية، أقامت عرضا مدنيا شبه عسكري في 9 سبتمبر 2021 بمناسبة الذكرى الـ73.