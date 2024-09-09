أوربان يدفع من أجل وجود عسكري مجري في تشاد

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن اعتزامه المضي قدما في خطته لنشر جنود بلاده في تشاد.

وكشف أوربان عن الخطة اليوم الاثنين ، عقب اجتماعه في بودابست مع رئيس الدولة الأفريقية، محمد إدريس ديبي إتنو.

وقال أوربان في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، إن تلك الدولة تلعب دورا رئيسيا في الحملة ضد الهجرة من منطقة الساحل إلى أوروبا ، ولهذا السبب، تم الاتفاق مع رئيسها على "حزمة معقدة لتنفيذ التعاون" .

ووقع أوربان مرسومين، نشرا في الجريدة الرسمية المجرية اليوم الاثنين، خلال محادثاته مع ديبي.

وجاء فيهما ، أن هناك اتفاقا ثنائيا بشأن موضوع الدفاع.

ولا يزال يتعين استكمال التفاصيل ورفعها إلى البرلمان المجري.

ولم يعلق ديبي في البداية على هذا في بودابست. ومن المقرر مواصلة المحادثات غدا الثلاثاء.

وتقع تشاد، التي يقطنها نحو 19 مليون نسمة، على مفترق طرق مهم بين الدول المنكوبة بالأزمات في السودان وليبيا والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى.

كما أنها طالما كانت حليفا مهما للغرب في ذلك الجزء المضطرب من العالم.

ويستضيف هذا البلد الغني بالنفط، الذي يعد سكانه من بين أفقر سكان العالم، أكثر من مليون لاجئ.

ووافق البرلمان المجري على نشر 200 جندي مجري في تشاد في الخريف الماضي لكن لم يتم تنفيذ هذا بعد.