نائب محافظ القاهرة يفتتح معرضا للأسر المنتجة بحي شبرا

افتتح الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، معرضًا للأسر المنتجة بإدارة الشئون الاجتماعية بحى شبرا بحضور المهندس محمد عبدالنعيم، رئيس الحى، ومديرى الإدارات المعنية بالحى.

وأشار فوزى، اليوم الإثنين، إلى أن المعرض يضم منتجات معروضة من المشغولات اليدوية والملابس والمفروشات والمستلزمات المدرسية والسلع الغذائية، مؤكداً أن الدولة حريصة على إقامة مثل هذه المعارض من أجل تحفيز الأسر على إقامة مشروعات خاصة بهم وتشجيعهم على تبني فكرة ريادة الأعمال من أجل تعظيم الاستفادة من الطاقات والمهارات الموجودة وتوفير دخل مناسب طبقاً لخطط التنمية المستدامة.

وأكد إقامة معرض "أهلًا مدارس" بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي بمنطقة السواح شمال القاهرة، قائلا إن هذا المعرض لتوفير المواد الغذائية، والأدوات والمستلزمات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهلهم بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد وتوفير احتياجات الطلاب بسعر ملائم.

وأشار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية إلى دعم محافظة القاهرة تدعم هذا النوع من المعارض بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التى تقدم سلع للمواطنين بأسعار مخفضة، موضحًا أنه يقام على مساحة 1000 متر مربع.

وتابع: "يضم ٥٧٢ منتجا تشمل السلع الأساسية كالسكر والزيت واللحوم والدواجن والخضروات والأجبان والمخبوزات وحلوى المولد والأسماك وأدوات مدرسية ومكتبية ومنظفات بتخفيضات تصل إلى 30%".