ليبرمان: يجب التعامل مع نهاريا كتل أبيب

قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان، اليوم الاثنين، إنه يجب التعامل مع نهاريا كتل أبيب وعدم التسليم بالفوضى في الشمال.

يأتي ذلك فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلل 4 طائرات بدون طيار من لبنان نحو الجليل الغربي، مشيرا إلى اعترضه 3 منها والرابعة انفجرت في مبنى في نهاريا.

في وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد هدفين جويين مشبوهين اجتازا الحدود الشمالية، معلنا تحطم طائرة بدون طيار في نهاريا.

هذا ودوت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر الماضي، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.