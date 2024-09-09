رومانو: الأمر لم ينته بين صلاح وليفربول

أكد فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والخبير بسوق الانتقالات، أن محمد صلاح، نجم ليفربول، منفتح على التفاوض مع إدارة الريدز بشأن عقد جديد يربطه في قلعة آنفيلد، على الرغم من أن احتمالية رحيله بنهاية 2025 لا تزال قائمة.

قال فابريزيو رومانو في تصريحات عبر شبكة «Caughtoffside»:" أعتقد أنه لا يزال هناك فرصة ملموسة للغاية لرؤية محمد صلاح يغادر ليفربول، لكن أنا متأكد من أنه ستكون هناك محادثات، ستكون هناك مفاوضات مع ليفربول، لذا الأمر لم ينته بين ليفربول وصلاح، الوضع لا يزال منفتحا للغاية".

أضاف رومانو:" لذا مرة أخرى.. بالتأكيد هناك إمكانية لمغادرة صلاح، لكنها ليست مضمونة".

تابع:" ستكون هناك مفاوضات ومحادثات، محمد صلاح منفتح على التفاوض والمناقشة مع ليفربول، الأمر يتعلق بمدة العقد والمشروع الذي لدى النادي، من الواضح أن المال هو أيضا عاملا مهما للعقد الكبير الأخير في مسيرة لاعب كرة القدم محمد صلاح".

أوضح رومانو:" ستكون هناك محادثات وستحدث قريبا جدا، في الأشهر المقبلة ستكون هناك محادثات مع صلاح ووكيله رامي عباس، حيث سيناقشان صفقة جديدة محتملة لـ صلاح وسيقرران معا، أعتقد أنه سيكون قرارا للنادي واللاعب".

أتم رومانو:" سينظر الطرفان في جميع العوامل المعنية، لكن مما قيل لي..أنه اعتبارا من اليوم لم تنته العلاقة بين صلاح وليفربول، هناك فرصة للانفصال بين الطرفين بنهاية الموسم، لكن ستكون هناك محادثات ومفاوضات، لذا دعونا نرى كيف ستسير الأمور".

ينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول بحلول يونيو 2025، ويحق للنجم المصري التفاوض على انتقاله لأي ناد بحلول يناير المقبل، في ظل حالة الغموض التي تحيط بمستقبله مع الريدز وحالة صمت الإدارة عن التحدث معه بشأن تجديد التعاقد حسبما أكد صلاح في أكثر من مناسبة أن الموسم الحالي ربما يكون الأخير له في قلعة آنفيلد، لذا يرغب في الاستمتاع به.