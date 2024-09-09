صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء العمل بمكتب تنسيق القبول للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية للعام (2023م) بداية من اليوم الاثتين ولمدة أسبوع.

وأوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، في بيان، أن هذه المرحلة تستقبل الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم إلكترونيًّا بداية من اليوم الاثنين وحتى يوم الاثنين الموافق 16 من سبتمبر 2024م.

وبعث مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني برسالة طمأنة للطلاب المتقدمين بتظلمات على نتائج بعض المواد إلى قطاع المعاهد الأزهرية، مؤكدًا أن أي طالب سوف يحصل على درجات في أي مادة سوف يتم إضافتها إلى مجموعه الكلي، ومن ثم يتم تنسيق الطالب وفقًا لزيادة الدرجات التي يحصل عليها.

وناشد الطلاب والطالبات الالتزام بتسجيل رغباتهم خلال الفترة المعلنة، وقراءة الدليل بعناية؛ لمعرفة التخصصات المختلفة بمختلف الكليات، وتحري الدقة في كتابة الرغبات؛ حرصًا على مصلحتهم.

ويستطيع الطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال بوابة تنسيق الجامعات مصر الرقمية من خلال هنا.



