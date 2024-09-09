أعلنت رحاب توفيق، مدير عام ثقافة المنيا، انطلاق فعاليات القافلة الثقافية أهالينا الصيفي بقرية قلوصنا، وذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة لتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، لخدمة المجتمع بكل فئاته وطبقاته.

ويواصل فرع ثقافة المنيا، برئاسة رحاب توفيق انطلاق فعاليات القافلة الثقافية "أهالينا الصيفي" بقرية قلوصنا من خلال بيت ثقافة سمالوط، والتي أقيمت بمركز شباب قلوصنا، وبالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

يأتي ذلك بحضور رحاب توفيق مدير عام فرع ثقافة المنيا، جاسر شحاتة رئيس مجلس إدارة مركز شباب قلوصنا، محمد خليفة مدير مركز الشباب وبيمن سمير مدير بيت ثقافة سمالوط.

بدأت فعاليات القافلة الثقافية والفنية بالسلام الوطني، أعقبه ورشة فنون تشكيلية ورسم على الوجه، وتم تدريب الأطفال على استخدام الألوان الخشب والفلوماستر ومهارات التلوين برسومات متنوعة تعبر عن مناظر طبيعية وحسن اختيار الألوان الملائمة.

يأتي ذلك في إطار حرص الفرع على اكتشاف المواهب وإعداد جيل واعِ ومثقف، بالإضافة إلى ورشة أشغال يدوية وعمل مفارش، وتعليم السيدات كيفية تدوير المخلفات والاستفادة منها.

وفي سياق متصل، ألقى الشاعر علاء الدين أبو العزايم، قصيدة بعنوان "محاولة" يليها فقرة اكتشاف مواهب في الإنشاد الديني وإلقاء الشعر، أعقبها عرض لمسرح عرائس قصر ثقافة المنيا، حيث تم تقديم عرض مسرحية بعنوان "أنا أنت مفيش فرق بينا" التي تهدف إلى التعاون وعدم التنمر، بالإضافة إلى معرض الكتاب الذي يضم كتبا من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والنشر الإقليمي، ويضم أقساما تتضمن قسم لكتب الأطفال والأسرة، وقسم للكتب التاريخية بأسعار مخفضة.

وفي الختام، تم عرض فني لفرقة كورال أطفال المنيا مع المايسترو عصام الشاذلي، حيث قدموا فقرات فنية متنوعة مثل: القلب يعشق كل جميل، سيادة المواطن، الله على نور رسول الله، مولاي، هتجنن ياناس، عندنا فرح واتنصب، قمر سيدنا النبي، زوار سيدنا النبي، يا من يعشق نبينا، مخسوبكو انداس.

يأتي ذلك بحضور مشرفين من الفرع إيمان الطحاوي، إيمان صفوت، إيمان كمال، هشام مهدي، خالد عبدالعزيز.