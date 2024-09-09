حجم التبادل التجاري بين دول الخليج والهند بلغ نحو 174 مليار دولار في2022

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، اليوم الاثنين، خلال الاجتماع الوزاري الأول المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون الهند، في الرياض أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والهند في عام 2022 بلغ نحو 174 مليار دولار أمريكي، أي نحو 11% من إجمالي حجم التبادل التجاري السلعي لمجلس التعاون.

وأكد البديوي،في كلمته أن انعقاد الاجتماع الوزاري الأول للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون والهند يعكس الرغبة الصادقة والمشتركة في تعزيز العلاقات بين الجانبين، وتطويرها بما يخدم مصالح شعوبنا ويعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة.

كما أعلن البديوي أن صادرات دول المجلس بلغت ما قيمته نحو 91 مليار دولار كما بلغت الواردات ما قيمته 83 مليار دولار، مما يعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والهند ويوفر فرصًا للنمو والتوسع في الأسواق".

وأضاف أن استثمارات دول مجلس التعاون في الهند بلغت نحو 6 مليارات دولار في مشاريع متنوعة"، مشيرا الى ان هذه الاستثمارات تعكس الثقة المتبادلة والفرص الواعدة التي توفرها الأسواق في كلا الجانبين".

وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على خطة للعمل المشترك للفترة المقبلة (2024 - 2028)، متطلعا إقرارها في اجتماع اليوم، كما تم الاتفاق على أن تقوم الأمانة العامة بالتنسيق بين الهند ودول المجلس للبدء في تنفيذ هذه الخطة في أقرب فرصة ممكنة، والعمل على تطويرها وتعزيزها وفق ما يراه الجانبان لتكون رافدًا للعلاقات المتينة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الأول المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون الهند، اليوم الاثنين برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر -رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري-، وبمشاركة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، وزير خارجية الهند سوبراهمانيام جايشانكر.