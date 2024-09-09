مدرب باراجواي: سنقاتل أمام البرازيل

تعهد الأرجنتيني جوستافو ألفارو، مدرب باراجواي، اليوم الإثنين، بتقديم مباراة قوية أمام البرازيل، فجر الأربعاء ضمن الجولة الثامنة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال ألفارو خلال المؤتمر الصحفي عشية اللقاء الذي يحتضنه ملعب (ديفينسوريس ديل تشاكو) في العاصمة الباراجوايانية أسونسيون "لن نتهاون في تقديم مباراة قوية، وغدا سنلعب المباراة بطموح عظيم لأننا سنلعب على ملعبنا مجددا، وأمام جماهيرنا".

وكال المدرب، الذي بدأ مهمته رسميا مع "الألبيروخا" الجمعة الماضية بتعادل سلبي أمام أوروجواي في مونتيفيديو، المديح للمنتخب البرازيلي، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن لاعبين سيبذلون قصارى جهدهم داخل الملعب.

وقال في هذا الصدد "لا يمكننا ضمان الفوز، وبالأخص أمام منافس قوي مثل البرازيل، ولكن أؤكد لكم أنه غدا لن تكون هناك أي كرة في الملعب، لن يقاتل عليها لاعبو باراجواي".

كما أبدى صاحب الـ62 عاما تفاؤله الكبير بتطور الفريق، مشيرا إلى أن الفوز على "السيليساو" سيكون بمثابة تأكيد الفترة الطيبة التي يمرون بها.

وتدخل باراجواي اللقاء في المركز السابع بـ6 نقاط، وبحثا عن النقاط الثلاث بعد الابتعاد عن درب الانتصارات في آخر 3 جولات (تعادلين أمام تشيلي وأوروجواي سلبيا، وخسارة على يد كولومبيا بهدف).