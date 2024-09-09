الاتحاد الأوروبي: إسرائيل ترفض إدخال شاحنات المساعدات إلى غزة

أكد مفوض الشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن نحو 1200 شاحنة مساعدات تابعة للاتحاد الأوروبي متوقفة في الجانب المصري، وتنتظر الدخول إلى قطاع غزة وسط رفض إسرائيلي.

وقال بوريل، خلال جولته في مدينة رفح المصرية: "نحو 1200 شاحنة مساعدات تابعة للاتحاد الأوروبي متوقفة في الجانب المصري وتنتظر الدخول لغزة وسط رفض إسرائيلي، وإسرائيل ترفض إدخال شاحنات المساعدات التابعة للاتحاد الأوروبي بينما يعاني الفلسطينيون في غزة من مجاعة"، وفقا لوكالة سبوتنيك.



وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يدرس مقترح فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين وعدة منظمات لكن لم يتم اتخاذ القرار بعد".

وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن استشهاد أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.