إصابة مهاجرين جراء حادث تصادم شاحنة أثناء الهروب من الشرطة في كرواتيا

تعرضت شاحنة تقل مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين لحادث تصادم في كرواتيا أثناء محاولة الهروب من الشرطة، مما تسبب في إصابة 14 مهاجرا، بعضهم بإصابات خطيرة.

واصطدمت الشاحنة بعمود كهرباء على طريق ريفي بالقرب من الحدود مع البوسنة والهرسك، مما تسبب في إصابة 14 شخصا، حسبما أفادت وسائل إعلام كرواتية نقلا عن الشرطة.

وقبيل وقوع الحادث، كانت الشرطة تطارد الشاحنة التي كانت تحمل لوحات معدنية سويسرية. وقد تجاهل سائق الشاحنة طلبات رجال الشرطة بالتوقف وزاد من سرعة الشاحنة في محاولة للهروب.

وكان من بين المصابين 7 أطفال، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى.

وعادة ما يسافر مهاجرون من سوريا وأفغانستان عبر البوسنة والهرسك وكرواتيا في طريقهم إلى غرب أوروبا.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل عدد اللاجئين والمهاجرين في مراكز اللجوء في البوسنة إلى نحو ألفي شخص حتى نهاية يوليو الماضي.