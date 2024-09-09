 وزير التعليم العالي: جامعة باديا تؤكد حرص الحكومة على رعاية القطاع الخاص والاستثمار في التعليم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير التعليم العالي: جامعة باديا تؤكد حرص الحكومة على رعاية القطاع الخاص والاستثمار في التعليم

هديل هلال
نشر في: الإثنين 9 سبتمبر 2024 - 11:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 سبتمبر 2024 - 11:13 ص

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن «جامعة باديا صرح يدل أن الدولة والحكومة راعية للقطاع الخاص والاستثمار في التعليم.

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات افتتاح رئيس الوزراء جامعة باديا، اليوم الاثنين، أن مصر تضم 35 جامعة خاصة بعدد كليات 242، لافتًا إلى أن تلك الجامعات تقدم 395 برنامجًا.

وذكر أن هناك 80 كلية وجامعة خاصة حصلت على الاعتماد البرامجي والمؤسسي، قائلًا إن «عدد الطلاب في التعليم الخاص أكثر من 400 ألف طالب وطالبة».

وتابع: «الجامعات الخاصة تقدم تعليمًا وبحثًا علميًا وتشارك في أنشطة داخل منظومة الدولة»، لافتًا إلى أن «كل الجامعات الخاصة تساهم في مبادرة حياة كريمة».

وأوضح أن الجامعات الخاصة تشارك في جميع المبادرات الرئاسية التي تعزز الهوية الوطنية وترسخ علاقة الطالب بمحيط الجامعة، والاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية للطلاب.


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