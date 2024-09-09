زيدان يكشف سبب رفضه تدريب مانشستر يونايتد

كشف زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، عن سبب رفضه تدريب مانشستر يونايتد، بعد ارتباط اسمه بتولي المسئولية الفنية لليونايتد أكثر من مرة.

منذ رحيله عن ريال مدريد في صيف 2021 لم يتولى زيدان تدريب أي فريق رغم العروض الكثيرة التي انهالت عليه الفترة الماضية، كما ارتبط اسمه في أكثر من مناسبة بقيادة يونايتد ويوفنتوس إلى جانب منتخب فرنسا.

رد زيدان، في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، عند إمكانية تدريب مانشستر يونايتد، قائلًا:" أفهم اللغة الإنجليزية، لكنني لست طليقا فيها تماما".

أضاف زيدان:" أعلم جيدا أن هناك مدربين لا يتحدثون لغة البلد التي يعملون بها، لكن بالنسبة لي، أنا أعمل بطريقة مختلفة".

أتم زيدان:" هناك العديد من الأمور التي تدخل في الاعتبار، إذا أردت النجاح في عملك، وأنا أعرف ما أحتاجه للفوز".