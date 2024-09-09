تشييع جثمان متضامنة أمريكية تركية بعدما استهدفتها نيران إسرائيلية

أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الاثنين، ببدء مراسم تشييع جثمان المتضامنة الأمريكية التركية عائشة نور في نابلس، والتي قتلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وقد أثبت الطب الشرعي الفلسطيني، يوم السبت، أن قتل المتضامنة الأمريكية التركية عائشة نور إزجي إيغي تم برصاصة قناص إسرائيلي في رأسها خلال مشاركتها أمس في احتجاج سلمي جنوب نابلس في الضفة الغربية.

وقد أكد محافظ نابلس غسان دغلس، في تصريح لـ"الجزيرة" أن المتضامنة أصيبت بنيران قناص خلال مشاركتها في احتجاج سلمي على احتلال المستوطنين جبل صبيح قرب بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، وأن تشريح الجثة أكد مقتلها برصاص قناص من جيش الاحتلال.