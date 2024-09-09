إيران تنفي تقارير عن نقل صواريخ إلى روسيا: حرب نفسية

نفت إيران اليوم الاثنين، التقارير الواردة عن نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا.

وبحسب وكالة «رويترز»، نقلت وسائل إعلام رسمية عن القيادي الرفيع في الحرس الثوري الإيراني، فضل الله نوذري، قوله إن تلك التقارير مجرد «حرب نفسية».

من جهته، اكتفى الكرملين، ردا على سؤال بشأن تلك المعلومات بالقول، إن إيران شريكة لروسيا، مضيفا أن البلدين يطوران التعاون والحوار في جميع المجالات، دون أن ينفي أو يؤكد تسلمه صواريخ باليستية.

وفي وقت سابق، كشف الاتحاد الأوروبي، أن لدى حلفائه معلومات استخباراتية تفيد بأن طهران زودت موسكو بصواريخ باليستية.

كما حذر من فرض عقوبات جديدة على طهران إذا تأكدت هذه الشحنات.

وقال المتحدث باسم الاتحاد بيتر ستانو: «نحن على علم بالمعلومات الموثوقة التي قدمها الحلفاء بشأن تسليم الصواريخ الباليستية الإيرانية إلى روسيا»، حسب ما نقلت رويترز.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني نفى أيضا، أمس الأحد، تورط بلاده في الصراع الروسي الأوكراني، قائلا إن طهران «لم تكن أبداً جزءاً من الحرب بين روسيا وأوكرانيا».

وشدد على أن بلاده دعمت منذ بداية الحرب، الحل السياسي والمفاوضات الثنائية.

أتى ذلك، بعدما أبلغت الولايات المتحدة حلفاءها أنها تعتقد أن طهران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى موسكو لاستخدامها في حربها في أوكرانيا، بحسب ما كشف مصدران مطلعان، السبت، لوكالة «أسوشيتيد برس».

في حين رفض البيت الأبيض تأكيد مسألة نقل الأسلحة، لكنه كرر قلقه من أن إيران تعمق دعمها لروسيا.