مصادر عسكرية إسرائيلية: محاولات لمنع انتهاء تحقيقات 7 أكتوبر

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن مسئولين بارزين في هيئة الأركان يعملون على منع انتهاء تحقيقات 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر، أن مسئولين بهيئة الأركان يعملون لمنع كشف حقيقة عمل الوحدات والقرارات الخاطئة، مشيرة إلى أن الجيش في مستوى منخفض للغاية في ما يتعلق بثقة الجمهور لا سيما في غلاف غزة.

وفي يوليو الماضي، أقر تحقيق أولي أجراه جيش الاحتلال بإخفاقات في السابع من أكتوبر الماضي، لكنه أنكر مسئولية التسبب في مقتل محتجزين.

وقد برأ جيش الاحتلال نفسه من حادثة قُتل فيها إسرائيليون كانوا محتجزين داخل منزل تعرّض لقصف دبابة في إحدى البلدات قرب قطاع غزة، وزعم مقتلهم بأيدي مقاتلي حماس.

وعكست نتائج تحقيقات جيش الاحتلال حالة من التخبط لدى القيادات الميدانية لديه التي وصلت بصحبة قوات كبيرة إلى محيط كيبوتس بئيري، حتى قبل إتمام السيطرة عليه من قبل الفلسطينيين، إذ تجمعت القوات، بما في ذلك قوات خاصة وقوات نخبة، على مدخل الكيبوتس وسط حالة من التردد أخرت عمليات المواجهة.