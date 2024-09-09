لماذا أصدر قاضي تحقيق لبناني مذكرة اعتقال بحق محافظ مصرف لبنان السابق؟

قالت مصادر قضائية لوكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الاثنين، إن قاضي تحقيق لبناني أصدر مذكرة اعتقال بحق محافظ مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد جلسة استماع عقدت اليوم الاثنين.

ويشكّل سلامة منذ ثلاثة أعوام محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، عدا عن تحويله الأموال إلى حسابات في الخارج و"الإثراء غير المشروع".

وفي أول مثول له أمام القضاء اللبناني بعد انتهاء ولايته، أوقف سلامة "بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق 40 مليون دولار جرى تحويلها إلى الخارج"، بحسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن مصدر قضائي.

وكان سلامة حاكما لمصرف لبنان لمدة 30 عاما حتى يوليو عام 2023. وخلال الأشهر الأخيرة من توليه منصبه، قال مصدران في لبنان لوكالة "رويترز" إن ألمانيا أصدرت مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامات بالفساد.

وفي يونيو الماضي، أعلنت النيابة العامة في ميونخ إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المتهم بقضايا فساد في دول عدة.

في السياق ذاته، بدأ القضاء الفرنسي منذ يوليو عام 2021 بالتحقيق بقضايا مرتبطة به وأفراد من عائلته، ترتكز على شبهات بتحويل ملايين الدولارات إلى مصارف أوروبية بطريقة غير قانونية، فضلاً عن جرائم اختلاس وإثراء غير مشروع وغسل أموال.