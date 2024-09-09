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أوكرانيا تتصدى لهجوم جوي روسي على كييف

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
د ب أ
نشر في: الإثنين 9 سبتمبر 2024 - 5:15 م | آخر تحديث: الإثنين 9 سبتمبر 2024 - 5:15 م

شنت روسيا مجددا هجمات جوية، خلال الليل، على العاصمة الأوكرانية كييف، وكذلك على منشآت الطاقة في العديد من المدن الأخرى.

وقالت الإدارة العسكرية للعاصمة كييف، في بيان عبر تطبيق تليجرام، "كان هذا هو الهجوم الجوي الخامس على كييف منذ أول سبتمبر الجاري".

وأضاف البيان أنه تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة التي شكلت خطرا على العاصمة.

وأعلنت قيادة الدفاع الجوي الأوكرانية أنه تم إطلاق صاروخين وست طائرات مسيرة صباح اليوم الاثنين.

وكانت روسيا قد شنت هجمات من منطقة كورسك الروسية، وأيضا من منطقة دونيتسك المحتلة شرقي البلاد باستخدام 3 صواريخ و8 طائرات مسيرة. ولم يصل الصاروخ الثالث إلى هدفه، ويعتقد أن طائرتين مسيرتين تحطمتا.

وأفادت تقارير أوكرانية بمقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية، اليوم الاثنين، إنه تم شن هجمات عنيفة على منشآت الطاقة في مناطق دنيبروبتروفسك ودونيتسك وزابوريجيا وسومي وخاركيف وخيرسون وتشرنيهيف خلال الـ 24 ساعة الماضية.


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