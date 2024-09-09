محافظ مطروح: فحص وتقييم 19 مشروعا للمشاركة في المبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن المحافظة تقدمت بـ66 مشروعا، للمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية، وتم فحص ومناقشة 19 مشروعا منها.

وجاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الإثنين، أعمال لجنة تقييم المشروعات المتقدمة في المبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي بدأت أعمالها يوم السبت الماضي، وتنتهي الخميس المقبل بقاعة مكتبه مصر العامة، وذلك بحضور مديري الأجهزة والمديريات المعنية بتقييم المشروعات وممثلي وزارة التخطيط.

ووجه محافظ مطروح، في تصريحات صحفية اليوم، للجنة تقييم المشروعات، بضرورة التواصل ومراجعة وتقييم كل المشروعات المشاركة، مع استكمال انعقاد أعمال اللجنة.