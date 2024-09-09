 وزيرا خارجية السعودية وروسيا يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية - بوابة الشروق
الإثنين 9 سبتمبر 2024 5:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

وزيرا خارجية السعودية وروسيا يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
الرياض (د ب أ)
نشر في: الإثنين 9 سبتمبر 2024 - 4:31 م | آخر تحديث: الإثنين 9 سبتمبر 2024 - 4:31 م

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الجهود المبذولة بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزه في شتى المجالات، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وجاء اللقاء قبيل انطلاق أعمال الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا على المستوى الوزاري.

وكان لافروف وصل إلى الرياض أمس الأحد للمشاركة في اجتماع وزاري لمجلس التعاون الروسي الخليجي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك