وزيرا خارجية السعودية وروسيا يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الجهود المبذولة بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزه في شتى المجالات، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وجاء اللقاء قبيل انطلاق أعمال الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا على المستوى الوزاري.

وكان لافروف وصل إلى الرياض أمس الأحد للمشاركة في اجتماع وزاري لمجلس التعاون الروسي الخليجي.