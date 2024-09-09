العدوان الإسرائيلي على وسط سوريا يقطع طريقا حيويا بين محافظتي حماة وطرطوس

كشفت مسئولة في محافظة حماة السورية، أن العدوان الإسرائيلي على ريف المحافظة وسط سوريا، مساء أمس الأحد، تسبب في قطع الطريق الحيوي، الذي يصل المحافظة مع محافظة طرطوس الساحلية غربا.

وقالت المهندسة صفاء محمد سعيد نعامة، مديرة مؤسسة المواصلات الطرقية في محافظة حماة، في تصريح خاص لوكالة «سبوتنيك»، إن «طريق طرطوس - حماة تعرض لأضرار كبيرة جراء العدوان الإسرائيلي، الذي استهدف المنطقة، مساء أمس، عند مقطع مصياف - وادي العيون».

وأوضحت مديرة المواصلات في محافظة حماة أن «الأضرار التي تعرض لها الطريق تسببت في قطع هذا الطريق الحيوي، وذلك بسبب الحفر الضخمة التي تسببت بها صواريخ العدوان الإسرائيلي، فقد وصل بعضها لعمق الـ 7متر، فيما مساحة انتشار الحفرة تقدر بـ 25-30م، وهي تحتاج إلى إنشاء عدة طبقات لإعادة تسويتها».

كما أدى العدوان إلى انهيارات صخرية جبلية على جوانب الطريق، بالإضافة إلى أضرار في تمديدات التصريف المطري في هذه المنطقة التي تتكون من جرود صخرية جبلية منحدرة بشدة في بعض المواقع.

وأطلقت البلديات في المحافظة حملة لمعالجة الأضرار الكبيرة في الطرق تمهيداً لإعادة فتحها، وإعادة خدمة القرى والبلديات والتجمعات السكانية والزراعية في أقرب وقت.