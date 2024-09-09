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طلائع الجيش يتعاقد مع مدافع الأهلي السابق

محمود عيسى
نشر في: الإثنين 9 سبتمبر 2024 - 11:11 م | آخر تحديث: الإثنين 9 سبتمبر 2024 - 11:11 م

أعلن فريق طلائع الجيش، مساء اليوم الإثنين، تعاقده مع أحمد علاء مدافع المقاولون العرب، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية للموسم الجديد 2024-2025.

وأبرم طلائع الجيش عقده مع أحمد علاء في صفقة انتقال حر، بعقد لمدة موسمين قادمين.

ووقع أحمد علاء مدافع الأهلي السابق في عهد الفرنسي بارتيس كارتيرون موسم 2018-2019 علي العقد في حضور اللواء أيمن المصري المشرف العام علي الكرة والعميد علاء السعدني مدير الكرة ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين.

ويستعد طلائع الجيش بقيادة مديره الفني عبد الحميد بسيوني الدخول في معسكر مغلق بالإسماعيلية لمدة 12 يوما خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري وحتى 10 أكتوبر المقبل، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

 


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