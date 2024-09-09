ما حقيقة الوصية المنسوبة للأردني ماهر الجازي منفذ عملية معبر الكرامة؟

قال ذوو ماهر الجازي، منفذ عملية إطلاق النار في معبر الكرامة والتي أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين، إن الوصية المنسوبة للراحل غير صحيحة، داعين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات.

وبحسب وكالة «عمون» الأردنية، قال الشيخ حابس الجازي، ابن عم الراحل، إن «ما قام به ابنهم رد فعل طبيعي تجاه الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني».

وأوضح أن «ماهر لم ينتمِ إلى أي حزب، وهو إنسان طبيعي وودود، لكنه شاب عربي مسلم تأثر بما يحدث في فلسطين الحبيبة، في ظل تعنت نتنياهو والجرائم الإسرائيلية بحق الأهل في فلسطين والدعم الغربي لإسرائيل».

وأضاف: «ماهر (أبو قدر) ليس أول شهيد من قبيلة الحويطات والقبائل العربية، ولن يكون الأخير بإذن الله تعالى، ونحتسبه شهيدا عند الله تعالى».

وذكر أن الراحل لديه 6 أبناء (ولدان و4 بنات)، أكبرهم (قدر) يبلغ من العمر 14 عاما، منوها أن والد ماهر قال مباشرة بعد إبلاغه باستشهاد ابنه: «دم ابني مش أغلى من دماء الشعب الفلسطيني».

ولفت إلى أن «السلطات الأردنية تواصلت معهم وأبلغتهم بحيثيات ما جرى»، قائلًا إن هناك مساعٍ وجهود تبذل لاستعادة جثمان الراحل ليتسنَ لهم دفنه في الأردن.