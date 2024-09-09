تقارير: المسيرات تصيب حركة الطيران في أكبر مطارات السويد بالشلل

أصابت عدة مسيرات حركة الطيران بالشلل لأكثر من ساعتين في أحد أهم المطارات في منطقة إسكندنافيا، حيث تعتقد الشرطة أن هذا العمل قد يكون تخريبيا متعمدا.

وذكرت وكالة تي تي السويدية للأنباء وعدة وسائل إعلامية سويدية أخرى أنه تم رصد أربع مسيرات بأحجام مختلفة بالقرب من مطار ستوكهولم-ارلاندا من البرج قبل فترة قصيرة من الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين (2300 بتوقيت جرينتش أمس الأحد).

ويشار إلى أن المطار يعد أكبر مطارات السويد.

ونتيجة لذلك، تم إعادة تغيير وجهة عدة رحلات، من بينها رحلات إلى ستوكهولم وجوتنبرج.

ووفقا لصحيفتي اكسبريسين وأفتون بلادت تم إعادة توجيه بعض الطائرات إلى فنلندا وكوبنهاجن.

وتم استئناف حركة الطيران في المطار نحو الساعة الثالثة ونصف صباحا.

وفتحت الشرطة تحقيقا بشأن عمل تخريبي محتمل في المطار. وقال متحدث باسم الشرطة لإذاعة " اس في تي" إنه يعتقد أن هذا كان عملا متعمدا. ولم يتم القيام بأي عمليات اعتقال بعد.

ويشار إلى أن ارتكاب عمل تخريبي في المطارات، مما يعرض سير العمل والسلامة في المطار للخطر، يمكن أن تصل عقوبته إلى السجن أربعة أعوام وفقا للقانون السويدي. وفي حال تم تعريض حياة الأشخاص للخطر، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن مدى الحياة .