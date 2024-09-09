الحزب الحاكم يفوز بأغلبية كبيرة في الانتخابات المحلية و الإقليمية في روسيا

فاز مرشحو الحزب الحاكم في روسيا بمعظم المقاعد في الانتخابات التي أجريت على مستوى البلاد لحكام المقاطعات، وفقا للنتائج الرسمية التي نشرت اليوم الاثنين.

وحصل مرشحو حزب روسيا الموحدة على أغلبية كبيرة في جميع الدوائر الـ21.

وكان أداء حاكم مدينة سان بطرسبرج الواقعة شمالي روسيا، ألكسندر بيجلوف، هو الأسوأ، حيث أشارت النتائج الأولية إلى أنه فاز بأقل قليلا من 60% من الأصوات.

ويعتبر بيجلوف غير محبوب بسبب سوء إدارته لبلدية مدينة سان بطرسبرج، وقد اشتكى مراقبون مستقلون من مستوى التدخل العالي في المدينة، مسقط رأس الرئيس فلاديمير بوتين.

ومازالت عملية الفرز الرسمية جارية في سان بطرسبرج اليوم الاثنين.

وفي مناطق أخرى، أفادت أنباء أن مرشحي حزب روسيا الموحدة فازوا بنحو 80% من الأصوات، على سبيل المثال، حصل إيجور بابوشكين على 17ر78% في منطقة أستراخان، وحصل فلاديمير فلاديميروف على 61ر79% في ستافروبول.

وفي منطقة كورسك، التي تحتلها القوات الأوكرانية جزئيا، بلغ إجمالي نسبة الأصوات التي حصل عليها الحاكم الإقليمي ألكسندر سميرنوف 65%.

وكان قد تم إنشاء مراكز اقتراع خاصة لنحو 120 ألف لاجئ من المنطقة المحاصرة.

وجرت عملية التصويت في جميع أنحاء روسيا من يوم الجمعة إلى أمس الأحد، كما تم انتخاب أعضاء العديد من البرلمانات الإقليمية.