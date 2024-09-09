إصابة صحفي سوري خلال تغطيته العدوان الإسرائيلي على ريف مصياف

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أصيب مصور الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» في حماة عزام العمر، بشظية في الصدر خلال تغطيته ليل أمس العدوان الإسرائيلي على مواقع عدة بمحيط مصياف.

وبحسب وكالة «سانا»، يتلقى المصور الصحفي العلاج حاليًا في المستشفى الوطني في مصياف.

وأشار مدير المشفى الدكتور فيصل حيدر، إلى أن إصابة المصور كانت بشظية في الصدر وتم استخراجها، لافتًا إلى أن حالته الآن مستقرة.

وشن الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال غرب لبنان، استهدف عدداً من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأدى العدوان الإسرائيلي إلى ارتقاء 16 قتيلًا و36 جريحاً، 6 منهم بحالة خطرة، إضافة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة.