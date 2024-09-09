الأطباء في كوريا الجنوبية يرفضون زيادة نسب الدارسين بكليات الطب ويطلبون تعديل الخطط بعد 2026

طالبت مجموعة كبيرة من الأطباء اليوم الأحد الحكومة الكورية الجنوبية بإلغاء خطتها لزيادة الحصة الخاصة بالقبول في كليات الطب لعامي 2025 و2026، والتباحث حول تعديل الحصة المحتملة لعام 2027 أو بعده.

جاءت دعوة مسؤولي الجمعية الطبية الكورية بعد أن أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أنها مستعدة لمراجعة الخطة لعام 2026 إذا قدم المجتمع الطبي "خيارا معقولا"، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وكانت إدارة يون سيوك يول قد تعهدت بزيادة حصة القبول في كليات الطب بمقدار ألفي مقعد سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة لمعالجة نقص الأطباء، وقد تم تأكيد زيادة الحصة بنحو 1500 طالب للسنة القادمة في يونيو.

وفي إطار الاحتجاج، غادر غالبية الأطباء المتدربين أماكن عملهم منذ فبراير، مما أدى إلى تعطيل خطير في النظام الصحي الوطني.

وقال مسؤول في الجمعية الطبية الكورية: "يجب على الحكومة إلغاء خطة زيادة مقاعد كليات الطب لعامي 2025 و2026، ومناقشة التعديل المحتمل لعام 2027 أو ما بعده."



وأضاف المسؤول: "هذا شرط مسبق لانضمامنا إلى هيئة تشاورية مشتركة مع الحكومة والأحزاب، ولكن لا أعتقد أننا بحاجة لتكرار الموقف لهم لأننا أوضحنا أن الزيادة الكبيرة غير مبررة."