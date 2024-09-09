عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الاثنين، دورته الـ161 في مقر الأمانة العامة، برئاسة محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.

وبحسب البيان الصادر عن الاجتماع، أدان المجلس الوزاري تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتاريخ 3 سبتمبر، بشأن محور فيلادلفيا، والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية.

وأكّد البيان، تضامن دول المجلس ووقوفها إلى جانب مصر في مواجهة المزاعم الإسرائيلية، محذرًا من عواقب هذه التصريحات الاستفزازية، وما لها من تبعات في تقويض جهود الوساطة لمصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

كما رحّب المجلس، بمضامين البيان المشترك الصادر بتاريخ 8 أغسطس الماضي، عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير دولة قطر تميم بن حمد، والرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن ضرورة اتمام التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين والمعتقلين في غزة، والدعوة لاستئناف المفاوضات بتاريخ 15 أغسطس.

وأكد البيان، على دعم مجلس التعاون الكامل للجهود المتواصلة في سبيل اتمام التوصل إلى وقف إطلاق النار والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.



