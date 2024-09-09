رئيس شركة العاصمة الإدارية: زيادة يومية في عدد السكان المقيمين بشكل دائم

قال المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إنَّ العاصمة كانت في البداية حلمًا ثم تحقق بالجدية والتنفيذ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الحكومة أكملت في شهر يوليو الماضي عامًا من العمل من العاصمة الإدارية.

وأشار إلى بدء مجلس النواب عقد جلساته في العاصمة، كما أن هناك عدد السكان ممن يقيمون إقامة كاملة يشهد زيادة يومية.

ولفت إلى أنَّ العاصمة شهدت إطلاق خدمة الشباك الواحد أمام المستثمرين منذ أكثر من خمسة أشهر، موضحًا أن المستثمرين يأتون لمكان واحد تتواجد فيه كل جهات الدولة.

وأوضح أنه سيتم قريبًا إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالعاصمة الإدارية، يتضمن تحديد موعد الحصول على الخدمة، مؤكدا أن الأمر لا يقتصر على المستثمرين لكنه يشمل كل المتعاملين مع شركة العاصمة.

وشدد على جودة الخدمة التي يتم تقديمها عبر الشباك الواحد الذي يساهم في تسهيل الإجراءات بشكل كبير.