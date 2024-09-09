كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن وجود اهتمام من قبل ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي، بضم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، ولم يتم تجديد تعاقده حتى الآن.

وبحسب صحيفة «إل ناسيونال» الإسبانية، يهتم ناديا باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي بالحصول على خدمات محمد صلاح، وهو ما يدق ناقوس الخطر على ليفربول.

وأوضحت الصحيفة أن الناديين استفسرا في الأيام الماضية عن مدى إمكانية التعاقد مع اللاعب صاحب الـ32 عامًا.

وكان محمد صلاح خرج بتصريحات مدوية عقب مباراة مانشستر يونايتد في البريميرليج، والتي كشف فيها أنه لم يستقبل أي محادثات حول إمكانية تمديد عقده، رغم بقاء عام واحد فقط على انتهاء عقده الحالي، واحتمالية رحيله مجانًا في صيف عام 2025.