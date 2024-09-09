محافظ الجيزة: المحتوى التعليمي الذي تقدمة جامعة باديا سيكون بالتعاون مع المؤسسات الدولية

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، فعاليات افتتاح جامعة باديا بمدينة أكتوبر الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين.

وأوضح «النجار»، أن الجامعة تمثل شراكة هامة بين الدولة المصرية والقطاع الخاص وسوف تسهم في رفع مستوى التعليم العالي وتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب خاصه.

وتابع: بأن الجامعة تقدم محتوى تعليمي بالتعاون مع عدداً من الجامعات والمؤسسات المحلية والدولية لتقديم برامج أكاديمية وبحثية عالمية بما يسهم في تخريج أجيال جديدة من الخريجين القادرين على الابتكار والإبداع والمساهمة في التصدى للتحديات التي تواجه المجتمع بما يتوائم مع رؤية مصر 2030.