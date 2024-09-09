نائب رئيس غانا يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة ويتوقع انتخابات سلمية

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أعرب نائب رئيس غانا محمدو باوميا اليوم الاثنين، عن توقعاته بأن تكون الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل سلمية، وذلك لدى تقدمه بأوراق ترشحه لخوض السباق الرئاسي بوصفه الزعيم المقبل للدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن باوميا - 60 عاما قوله، اليوم الاثنين، أثناء تسجيل ترشحه: "من الناحية التاريخية، تعد غانا حتى الآن في وضع تحسد عليه للغاية فيما يتعلق بإجراء الانتخابات".

وأضاف باوميا: "سوف نرث بلداً مسالماً، وستعزز هذه العملية التقاليد الديمقراطية في البلاد".

وسيواجه باوميا، ممثل الحزب الوطني الجديد الحاكم ، الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي جون دراماني ماهاما في السابع من ديسمبر.

وسيتنافس الغريمان على خلافة الرئيس نانا أكوفو أدو - 80 عاما الذي سيتنحى بعد فترة رئاسته الثانية والأخيرة حيث حكم لفترتين مدة كل منهما 4 سنوات .

وأعلن ماهاما ، المنتمي للمؤتمر الوطني الديمقراطي، في بيان على صفحته على تطبيق تليجرام إنه سيتقدم بأوراق ترشحه في وقت لاحق اليوم الاثنين.