 سلطة المعابر والمطارات الإسرائيلية: إعادة فتح معبر اللنبي على الحدود مع الأردن صباح الثلاثاء - بوابة الشروق
الإثنين 9 سبتمبر 2024 12:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

سلطة المعابر والمطارات الإسرائيلية: إعادة فتح معبر اللنبي على الحدود مع الأردن صباح الثلاثاء


نشر في: الإثنين 9 سبتمبر 2024 - 12:30 م | آخر تحديث: الإثنين 9 سبتمبر 2024 - 12:30 م

أعلنت سلطة المعابر والمطارات الإسرائيلية، إعادة فتح معبر اللنبي على الحدود مع الأردن صباح الثلاثاء، وذلك حسبما أوردته قناة «الجزيرة»، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين.

من جهته، قال مدير شرطة «جسر اللنبي» مصطفى دوابشة، إنه «تم إغلاق معبر الكرامة، اليوم الإثنين، أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن».

ووفقًا لشبكة فلسطين للأنباء «شفا»، طالب دوابشة من المواطنين، عدم التوجه إلى المعبر المذكور، بعد أن قرر الاحتلال إغلاقه في الاتجاهين.

وأغلقت وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، المعبر في أعقاب عملية إطلاق النار التي نفذها الأردني ماهر الجازي، وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك