أعلنت سلطة المعابر والمطارات الإسرائيلية، إعادة فتح معبر اللنبي على الحدود مع الأردن صباح الثلاثاء، وذلك حسبما أوردته قناة «الجزيرة»، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين.

من جهته، قال مدير شرطة «جسر اللنبي» مصطفى دوابشة، إنه «تم إغلاق معبر الكرامة، اليوم الإثنين، أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن».

ووفقًا لشبكة فلسطين للأنباء «شفا»، طالب دوابشة من المواطنين، عدم التوجه إلى المعبر المذكور، بعد أن قرر الاحتلال إغلاقه في الاتجاهين.

وأغلقت وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، المعبر في أعقاب عملية إطلاق النار التي نفذها الأردني ماهر الجازي، وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين.